Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

O aparelho traz uma tela que cresce de 13 polegadas para até 17 polegadas, com painel de tecnologia Oled. Foto: Intel/Divulgação O aparelho traz uma tela que cresce de 13 polegadas para até 17 polegadas, com painel de tecnologia Oled. (Foto: Intel/Divulgação) Foto: Intel/Divulgação

A Intel e a Samsung revelaram nesta terça-feira (27), um protótipo de um “PC deslizável”, uma tela que aumenta de tamanho conforme o gosto do usuário. Sem previsão de chegar ao mercado, o dispositivo foi apresentado durante o Intel Innovation, evento anual da fabricante norte-americana de processadores.

O aparelho traz uma tela que cresce de 13 polegadas para até 17 polegadas, com painel de tecnologia Oled. Apesar de ser apresentado como um computador, o protótipo mais se assemelha a um tablet, já que não possui teclado físico.

“Este dispositivo vai satisfazer várias necessidades por uma tela maior e também por portabilidade”, afirma o presidente-executivo da Samsung Display, JS Choi, que subiu ao palco para mostrar o dispositivo.

Por se tratar de um protótipo, não está claro como deve funcionar o uso de aplicativos e programas do sistema operacional. Além disso, a própria Intel já apareceu com diversos protótipos no passado, todos engavetados.

O movimento vai na contramão do mercado de smartphones, que vem estudando formas de desenvolver celulares dobráveis de forma viável. Nesse mercado, a líder em inovação é também a Samsung, com os modelos Galaxy Z Fold e Galaxy Flip.

Processadores

A Intel anunciou também a 13ª geração de processadores da família Intel Core, cujos chips devem estar disponíveis no mercado a partir de 20 de outubro. Os novos processadores da linha “K” são indicados para o segmento avançado, oferecendo suporte a overclock e em alguns modelos abrindo mão de uma GPU integrada. O lançamento foi feito durante o Intel Innovation, evento da fabricante voltado para desenvolvedores.

A nova geração de processadores chega em seis modelos, com valores a partir dos US$ 294 (R$ 1.579 em conversão direta sem impostos) para o Intel Core i5 13600KF, podendo chegar aos US$ 589 (R$ 3.163) para o Intel Core i9 13900K, que promete ser o processador mais poderoso do mercado. Os novos chips contam com aprimoramentos no chipset, que, segundo a fabricante fazem com que seja possível obter um ganho de 15% em single-thread e de até 41% em multi-thread, em relação a gerações passadas.

Com a arquitetura híbrida da Intel, que divide os núcleos do processador entre núcleos de performance (P-core) e núcleos de eficiência (E-core), assim como já acontece em algumas soluções para o segmento portátil, os novos processadores prometem ser mais eficientes que seus concorrentes.

