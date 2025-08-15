Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Inteligência artificial diz que influenciadores reunidos com Alexandre de Moraes eram deputados bolsonaristas

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Grok listou deputados do PL, incluindo uma parlamentar já morta e outra atualmente presa, em foto de influenciadores convidados pela Suprema Corte para evento. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

A inteligência artificial de Elon Musk, Grok, cometeu um erro ao ser questionada por uma usuária do X (antigo Twitter) sobre quem eram as pessoas em uma foto e responder que se tratavam de 19 deputados do PL, citando inclusive uma parlamentar já morta e outra atualmente presa.

A imagem, na verdade, se trata de um grupo de 26 influenciadores digitais convidados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para evento na última quarta (13) e quinta-feira (14), sobre o funcionamento da Justiça e democracia no Brasil.

“Hei, @grok consegue pontuar os nomes de cada um nessa foto e suas funções. Não esqueça de ninguém”, escreveu a internauta.

“Analisei a foto e identifiquei estes deputados federais do PL”, respondeu a ferramenta, com os nomes : Bia Kicis (PL-DF), Carla Zambelli (PL-SP), Caroline de Toni (PL-SC), Julia Zanatta (PL-SC), Chris Tonietto (PL-RJ), Rosana Valle (PL-SP), Daniela Waguinho (União-RJ), Amália Barros (PL-MT), ex-deputada Soraya Manato (PTB-ES), Nikolas Ferreira (PL-MG), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Altineu Côrtes (PL-RJ), Luciano Zucco (PL-RS), Abilio Brunini (PL-MT), Coronel Meira (PL-PE), Mauricio Marcon (Podemos-RS), Filipe Barros (PL-PR), Coronel Chrisóstomo (PL-RO), Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Apesar de no início da resposta o Grok mencionar que se tratam de parlamentares do PL, foram citados também integrantes de União Brasil, Podemos e PTB.

A lista é composta por uma ex-deputada, Soraya Manato, que deixou a Casa em 2023, Carla Zambelli, que está presa na Itália aguardando extradição para o Brasil, e Amália Barros, que morreu em maio do ano passado, em decorrência de um tumor.

A resposta causou estranhamento dos usuários e foi corrigida pela própria autora da postagem. A inteligência artificial admitiu em seguida que errou a análise, mas continuou fornecendo a resposta inicial a outros usuários, o que provocou piadas e questionamentos sobre o que ela “bebeu” ou se estava “doidona”.

O professor do Insper e consultor em IA Pedro Burgos explica que o Grok não é um modelo treinado para reconhecer pessoas, especialmente se não forem muito conhecidas, mas sim para descrever o que acontece em uma cena.

“O Grok que opera no X é uma versão menos capaz do modelo, que usa o contexto da pergunta para dar a resposta, sem ‘refletir’ muito. Então, o que pode ter acontecido é que a única coisa que ele reconheceu na foto foi o STF, talvez o número de pessoas, e de homens e mulheres”, explica.

O professor sugere que a IA possa ter “alucinado” – ou seja, inventado informação falsa como se fosse verdadeira – ao mencionar uma lista de possíveis pessoas que poderiam estar neste contexto: em frente ao STF posando para selfies.

Burgos repetiu a pergunta na versão paga da ferramenta, que demorou cerca de três minutos para fornecer a resposta correta, com dados sobre o evento e a lista dos influenciadores da foto. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

https://www.osul.com.br/inteligencia-artificial-diz-que-influenciadores-reunidos-com-alexandre-de-moraes-eram-deputados-bolsonaristas/ Inteligência artificial diz que influenciadores reunidos com Alexandre de Moraes eram deputados bolsonaristas 2025-08-15
