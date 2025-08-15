Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Putin exige 20% do território da Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe com tapete vermelho o mandatário da Rússia, Vladimir Putin. (Foto: Reprodução)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reivindica 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia e 3 cidades, como condição para um acordo de paz com a Ucrânia. As regiões reivindicadas por Moscou incluem, além da península da Crimeia, áreas das províncias de Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantém posição contrária à cessão de territórios.

Em outra frente, terminou sem acordo para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia a reunião entre o presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, realizada nessa sexta-feira (15) no Alasca.

“Muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns poucos – alguns não são tão significativos. Um é provavelmente o mais significativo. Ainda não chegamos lá, mas fizemos algum progresso. Há boas chances de chegar lá. Putin quer parar de ver pessoas serem mortas”, disse Trump, sem entrar em detalhes.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não participou. Trump disse que ligaria para ele.

A reunião, que durou três horas, começou às 16h30 no horário de Brasília, após os dois protagonizarem um cumprimento efusivo após chegarem ao Alasca.

Em pronunciamento rápido, ambos trocaram elogios. Putin foi o primeiro a falar, agradeceu o convite de Trump e chamou a conversa de “construtiva”, mas apontou a necessidade de as preocupações da Rússia serem levadas em conta.

“A Ucrânia foi um dos principais tópicos. Vemos o desejo de Trump de entender a essência do conflito e estamos sinceramente interessados em acabar com ele, mas todas as causas fundamentais devem ser eliminadas, e todas as preocupações da Rússia devem ser levadas em conta. Concordo com Trump que a segurança da Ucrânia deve ser garantida. Espero que a compreensão mútua traga paz à Ucrânia”, declarou.

A guerra da Ucrânia começou em 2022.

O russo também afirmou que os dois países conversaram sobre parcerias comerciais: “A parceria de investimento entre Rússia e Estados Unidos tem enorme potencial. Esperamos que a Ucrânia e a Europa não tentem sabotar as negociações. Esperamos que os acordos de hoje sirvam de ponto de partida para a restauração das relações entre nossos países”.

Depois de Putin foi a vez de Trump se pronunciar. Ele afirmou que ainda não há um acordo de cessar-fogo para a guerra, mas que a reunião foi “muito produtiva” e que ele e o presidente russo concordaram “na maioria dos pontos”.

Agora, segundo o presidente dos EUA, ele irá conversar por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com os membros da Otan, e um encontro com Putin deve acontecer muito em breve.

Putin, então, encerrou a coletiva convidando o americano a ir à Rússia para o próximo encontro. “Da próxima vez em Moscou”, disse em inglês.

Em declaração à TV estatal russa, o enviado especial russo, Kirill Dmitriev, disse que as negociações ocorreram “notavelmente” bem.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Trump recebe Putin com tapete vermelho e aplausos no Alasca
https://www.osul.com.br/putin-exige-20-do-territorio-da-ucrania/ Putin exige 20% do território da Ucrânia 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul UFRGS apresenta proposta de criação de Campus na Serra Gaúcha
Porto Alegre Bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo
Rio Grande do Sul Agências Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam mais de 9 mil oportunidades de emprego a partir desta segunda
Saúde Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde
Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
Política Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes para o presidente e líderes do seu partido terem acesso livre para visitas
Política Rito do julgamento de Bolsonaro no Supremo deve durar cinco dias
Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe duas feiras neste domingo
Brasil Tarifaço de Trump atinge exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%
Política “Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos”, diz o ministro Barroso ao colega Luiz Fux em discussão no Supremo
Pode te interessar

Mundo Trump recebe Putin com tapete vermelho e aplausos no Alasca

Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia

Mundo Cordilheira em transe: entenda por que as estações de esqui estão paradas na Argentina

Mundo Air Force One x Ilyushin Il-96: conheça aviões que levaram Putin e Trump a encontro com luxo e segurança de “palácios voadores”