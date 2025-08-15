Mundo Putin exige 20% do território da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe com tapete vermelho o mandatário da Rússia, Vladimir Putin. (Foto: Reprodução)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reivindica 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia e 3 cidades, como condição para um acordo de paz com a Ucrânia. As regiões reivindicadas por Moscou incluem, além da península da Crimeia, áreas das províncias de Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantém posição contrária à cessão de territórios.

Em outra frente, terminou sem acordo para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia a reunião entre o presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, realizada nessa sexta-feira (15) no Alasca.

“Muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns poucos – alguns não são tão significativos. Um é provavelmente o mais significativo. Ainda não chegamos lá, mas fizemos algum progresso. Há boas chances de chegar lá. Putin quer parar de ver pessoas serem mortas”, disse Trump, sem entrar em detalhes.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não participou. Trump disse que ligaria para ele.

A reunião, que durou três horas, começou às 16h30 no horário de Brasília, após os dois protagonizarem um cumprimento efusivo após chegarem ao Alasca.

Em pronunciamento rápido, ambos trocaram elogios. Putin foi o primeiro a falar, agradeceu o convite de Trump e chamou a conversa de “construtiva”, mas apontou a necessidade de as preocupações da Rússia serem levadas em conta.

“A Ucrânia foi um dos principais tópicos. Vemos o desejo de Trump de entender a essência do conflito e estamos sinceramente interessados em acabar com ele, mas todas as causas fundamentais devem ser eliminadas, e todas as preocupações da Rússia devem ser levadas em conta. Concordo com Trump que a segurança da Ucrânia deve ser garantida. Espero que a compreensão mútua traga paz à Ucrânia”, declarou.

A guerra da Ucrânia começou em 2022.

O russo também afirmou que os dois países conversaram sobre parcerias comerciais: “A parceria de investimento entre Rússia e Estados Unidos tem enorme potencial. Esperamos que a Ucrânia e a Europa não tentem sabotar as negociações. Esperamos que os acordos de hoje sirvam de ponto de partida para a restauração das relações entre nossos países”.

Depois de Putin foi a vez de Trump se pronunciar. Ele afirmou que ainda não há um acordo de cessar-fogo para a guerra, mas que a reunião foi “muito produtiva” e que ele e o presidente russo concordaram “na maioria dos pontos”.

Agora, segundo o presidente dos EUA, ele irá conversar por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com os membros da Otan, e um encontro com Putin deve acontecer muito em breve.

Putin, então, encerrou a coletiva convidando o americano a ir à Rússia para o próximo encontro. “Da próxima vez em Moscou”, disse em inglês.

Em declaração à TV estatal russa, o enviado especial russo, Kirill Dmitriev, disse que as negociações ocorreram “notavelmente” bem.

