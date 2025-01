Saúde Inteligência Artificial pode identificar mulheres com risco de câncer de mama anos antes

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pesquisadores usam a tecnologia para avaliar exames de mamografia e prever a doença. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A inteligência artificial (IA) é capaz de identificar mulheres com risco elevado de desenvolver câncer de mama anos antes do diagnóstico, de acordo com um novo estudo encabeçado pelo Instituto Norueguês de Saúde Pública (FHI).

Cinco pesquisadores da FHI, da Universidade da Califórnia e da Universidade de Washington tiveram acesso a um programa de IA disponível comercialmente para analisar retroativamente as mamografias de 116.495 mulheres que participaram de um programa de detecção norueguês entre 2004 e 2018. No total, 1.607 mulheres desenvolveram câncer de mama.

O algoritmo foi capaz de prever quais mulheres corriam maior risco de desenvolver câncer de mama e até mesmo identificar qual mama estava em risco, quatro a seis anos antes do diagnóstico.

“Observamos que a mama que desenvolveu câncer tinha uma pontuação de IA cerca de duas vezes maior que a outra mama. O estudo mostra que os algoritmos de IA já disponíveis no mercado podem ser usados ​​para desenvolver programas de detecção mais personalizados”, disse Solveig Hofvind, que lidera o programa de detecção e o projeto de IA.

A IA pode ser usada para detecção precoce do câncer de mama, para reduzir custos e direcionar melhor as populações em risco, disse a FHI. O estudo foi publicado no Journal of the American Medical Association, que edita uma coleção de periódicos médicos de prestígio.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 670 mil mulheres morreram de câncer de mama em 2022, o tipo mais comum de câncer entre mulheres na maioria dos países.

Pesquisa alemã

Um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, concluiu que a utilização de inteligência artificial (IA) na análise de mamografias para rastreio do câncer da mama aumenta a “taxa de detecção sem ter aumentar a taxa de falsos positivos”, informou um coautor do estudo que explicou o que distingue esta investigação de outros estudos.

A ferramenta de IA foi aplicada em tempo real e envolvendo um grupo ampliado de pessoas, em vez de ser utilizada posteriormente como vinha sendo feito até agora.

Os investigadores da Universidade de Lübeck testaram, pela primeira vez, a IA em um programa para de rastreamento da doença. Foram analisados os dados de 461.818 mulheres na Alemanha, submetidas ao rastreio do câncer da mama entre julho de 2021 e fevereiro de 2023.

O rastreamento ocorreu no âmbito de um programa nacional dirigido a mulheres assintomáticas com idades entre 50 e 69 anos.

Publicado no The Journal Nature Medicine, o estudo indica que, ao todo, 2.881 mulheres foram diagnosticadas com câncer da mama. Dois radiologistas analisaram os exames de todas as mulheres. No entanto, para um grupo de 260.739 mulheres um dos especialistas utilizou uma ferramenta de inteligência artificial.

Citado pelo jornal britânico The Guardian, o coautor da pesquisa Alexander Katalinic afirma que “poderíamos melhorar a taxa de detecção sem aumentar os danos para as mulheres que participam do rastreamento do câncer da mama” com a IA.

Para além disto, o estudo acredita que a inteligência artificial poderia reduzir a carga de trabalho dos radiologistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/inteligencia-artificial-pode-identificar-mulheres-com-risco-de-cancer-de-mama-anos-antes/

Inteligência Artificial pode identificar mulheres com risco de câncer de mama anos antes

2025-01-29