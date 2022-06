Leandro Mazzini Intensivão para urna

Por Leandro Mazzini | 28 de junho de 2022

(Foto: Divulgação)

Foi-se o tempo em que as ruas, o fervor de agremiações e os debates acalorados em diretórios forjavam líderes políticos. Em tempos de internet – e com uma ajudinha do Governo amigo, claro – o Partido Republicanos quer formar candidatos em vídeo-aulas. Primeira legenda a fundar uma faculdade para esse fim (a instituição leva o nome do partido), o Republicanos acaba de pedir ao Ministério da Educação autorização para Ensino à Distância (EAD) para o curso de Ciência Política. À frente da empreitada, o presidente Marcos Pereira, que tem acompanhado de perto a graduação de muitos deles.

Senac-DF na UTI

A diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, decidiu trocar o plano de saúde de todos os 700 funcionários. O gasto mensal passará de R$ 490 mil para quase R$ 1 milhão. E tem gente com lupa já no processo, que foi emergencial, sem licitação, contrariando boas práticas de gestão. O escolhido foi Fábio Mesquita. Todos os seguros do Senac são feitos por ele com exclusividade e, além disso, sua proximidade com a diretora é tamanha que chegou a indicar a nora. O caso está em mesas do TCU e a CGU, responsáveis pela fiscalização de recursos públicos do Senac. Karine Câmara sempre fala ter a chancela do presidente da CNC, José Roberto Trados.

Ciro ajuda Jair

O staff palaciano tem uma certeza sobre o presidenciável do PDT, Ciro Gomes. O adversário, que desfila em terceiro lugar nas pesquisas, mais ajuda que atrapalha o presidente. O tom boquirroto do pedetista contra Lula, seu alvo preferido, vai ajudar Bolsonaro a bater no petista nos debates e na campanha nas ruas. Isso soa como música e votos no gabinete do presidente. Por isso o silêncio dele e de bolsonaristas sobre Ciro.

Mulheres policiais

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) protocolou no Supremo Tribunal Federal uma ação com o objetivo de garantir às mulheres policiais critérios específicos para fins de aposentadoria, que deveriam ter sido respeitados nas alterações da Reforma da Previdência. O ministro Dias Toffli será o relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7169.

Covid avança

A pandemia não acabou, nem tira férias, a despeito do descaso de autoridades e do relaxamento do povo na precaução. Os casos de Covid-19 seguem em alta no País e os dados do crescimento são confirmados pela Beep Saúde. A empresa registrou 39% de diagnósticos positivos em seus exames RT PCR – teste para diagnosticar Covid-19 – na segunda semana de junho, enquanto a primeira semana apresentou 35% de positivos, confirmando a trajetória de alta nos casos da doença.

Seguros em alta

Um levantamento da MAG Seguros, companhia de 187 anos especializada em seguro de vida e previdência, apontou que a empresa pagou mais de R$ 614 milhões em benefícios no ano de 2021. O número demonstra a força que o segmento tem para manter a qualidade de vida dos segurados. Em outro viés, a Coluna já registrou meses atrás como o reaquecimento do mercado imobiliário impulsionou o seguro locatício, que dispensa caução e fiador. Foram negociados somente em 2021 ano R$ 746 milhões.

# Aguirre Talento e Bela Megale lançam amanhã livro “O fim da Lava-Jato”, no Casa Park Shopping (DF). # Francis anuncia novo posicionamento de marca com sabonetes veganos. # Bayard Boiteux fala sobre “Os desafios do Turismo na pandemia” dia 30, na 73ª edição do Happy Hour da Internet. # CAPEMISA Capitalização e Grupo Zelo fecham parceria para viabilização dos sorteios. # Escola Eleva Brasília promove dia 30 palestra presencial sobre “As Profissões e as Habilidades do Futuro”. # Depois de arrecadar R$ 22.5 milhões em 2021 ( +13% ), o McDia Feliz abre hoje a venda dos tíquetes antecipados.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

