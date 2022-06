Leandro Mazzini Lupa na mão

Por Leandro Mazzini | 29 de junho de 2022

(Foto: Divulgação)

A comissão de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados quer fiscalizar os gastos do Sistema S no Distrito Federal. Uma proposta acaba de ser protocolada na Casa para cerco às contas do SENAC e SESC do Distrito Federal. O requerimento enumera, entre outros importantes tópicos, acesso a dados sobre contratos emergenciais e sem licitação, como buffets; pagamentos de viagens nacionais e internacionais com suspeita de superfaturamento e pedido de transparência sobre salários de gerentes e diretores. O documento cita o contrato emergencial de plano de saúde que bateu R$ 1 milhão e outros do mesmo tipo que somados chegam a R$ 5 milhões.

Time do Lula

Lula da Silva tem sido discreto nesta pré-campanha, ao contrário das vezes anteriores que disputou a eleição. Todo o sigilo é fundamental, diante do cerco do adversário Jair Bolsonaro e da máquina do Governo – aliás, o PT soube muito bem usar o poder da caneta para isso. O ex-presidente petista conta com ex-ministros de sua primeira gestão, aquele time de elite que o levou ao poder, para coordenar palanques nos Estados.

Brazucas além-mar

O Brasil é a 2ª nacionalidade que mais solicita o Golden Visa português (residência por investimento), segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal para a Coluna. Desde que foi criado, em 2012, até junho de 2021, mais de 9 mil vistos foram concedidos: 1.024 para brasileiros e 5.092 para chineses, líderes do ranking. O índice para brasileiros cresceu 20% de janeiro a maio, comparado com o período de 2021.

Help do Tio Sam

O governo dos Estados Unidos já destinou R$ 5,4 milhões para a compra de 204 toneladas de comida e de cartões de alimentação em cidades do Amazonas entre 2020 e 2021, em meio à pandemia. Os dados são da ONG Visão Mundial, no Brasil desde 1975 com ações de proteção da infância e da juventude. Na pandemia, a organização distribuiu mais de 202 mil cestas básicas e kits alimentares, para 530 mil pessoas.

Capitalização social

Os títulos de Capitalização ganham destaque na praça, pela modalidade que apoia entidades filantrópicas. De janeiro a abril deste ano, os produtos garantiram mais de R$ 488 milhões em recursos a essas organizações, segundo a Federação Nacional de Capitalização, alta de 11,5% se comparadas a igual período de 2021. Isso consolida a Capitalização como um dos setores que mais direciona recursos a projetos sociais.

Alerta mundial

Os níveis de emissão de carbono na atmosfera atingiram recordes preocupantes na última medição, realizada em maio deste ano. Segundo pesquisa da NOAA, agência climática norte-americana, a concentração de CO2 atingiu um patamar 50% maior do que na era pré-industrial.

ESPLANADEIRA

# Razões para Acreditar comemora 10 anos em 2022 com exposição Beija-flor & Boas Notícias em cinco capitais brasileiras. # MRV reduziu, nos últimos quatro anos, de três para 0,8 quantidade de caçambas de entulho produzido por apartamento. # Deborah Toni Advocacia protocolou ação no STF com objetivo de garantir às mulheres policiais federais critérios específicos para fins de aposentadoria. # Bruna Marques é nova head de Atração e Employer Branding do Pravaler.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

