Inter Inter acerta últimos detalhes e David é mais um reforço colorado para 2022

Por Andrei Severo * | 17 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











David atuou em 2021 com a camisa do Fortaleza e foi jogador importante na campanha de Vojvoda com o clube cearense Foto: Divulgação / Fortaleza Foto: Divulgação / Fortaleza

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 17 de janeiro de 2022

Após anunciar três novos nomes para a temporada 2022, o Inter está muito próximo do quarto reforço da temporada. Isso porque o colorado chegou a um acordo com o Fortaleza e David é o novo atacante do clube gaúcho. As cifras do negócio giram em torno de R$ 11 milhões e um contrato de quatro temporadas.

Especulava-se que o colorado poderia envolver algum jogador para abater o valor de David, mas o negócio se concluiu apenas com a chegada do atacante ao estádio Beira-Rio. No final do ano passado, o Fortaleza chegou a se interessar por Caio Vidal, que poderia ter sido envolvido no negócio, porém, seu empresário informou que o jogador gostaria de ficar em Porto Alegre e receber mais chances com Cacique Medina.

A multa de David tinha o valor próximo da casa dos R$ 30 milhões, e o clube cearense pedia inicialmente cerca de R$ 19 milhões, porém, os dois clubes acabaram chegando em um denominador comum. Trata-se de um jogador de 1,79m, que atua mais pelo lado esquerdo ou como segundo atacante. Rápido e com capacidade física alta, suas características são fundamentais para o sistema de jogo do novo técnico do Inter.

Aos 26 anos, David tem passagens por Rio Branco-ES, Vitória, Cruzeiro e Fortaleza. Em 2021, o jogador atuou em 56 partidas com a camisa do Leão do Pici, balançou as redes 13 vezes e deu seis assistências para gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter