Por Andrei Severo * | 17 de janeiro de 2022

Sorteio ocorre nesta segunda-feira (17), às 13h, e definirá os primeiros adversários de Inter, Grêmio e Juventude Foto: Divulgação / CBF Foto: Divulgação / CBF

Nesta segunda-feira (17), às 13h, ocorre o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Inter e Grêmio estarão no mesmo pote A, enquanto o Juventude será o único gaúcho no pote B.

Inter e Grêmio podem enfrentar equipes do pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-PR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT e Sergipe.

Já o Juventude pode enfrentar adversários do pote F: ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho e Sousa.

A primeira fase é em jogo único com a equipe melhor colocada no ranking da CBF atuando fora de casa e com a vantagem de classificar em caso de empate nos 90 minutos.

Ao todo são 80 equipes nesta primeira fase, e a CBF reservou quatro datas para que ocorra estes confrontos: 23 e 24 de fevereiro, além de 2 e 3 de março.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

