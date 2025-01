Inter Inter anuncia a contratação do atacante colombiano Carbonero

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Carbonero foi campeão da Copa Sul-Americana de 2024 junto com o Racing. Foto: Divulgação/SUDAMERICANA Carbonero foi campeão da Copa Sul-Americana de 2024 junto com o Racing. (Foto: Divulgação/SUDAMERICANA) Foto: Divulgação/SUDAMERICANA

O Inter anunciou oficialmente a contratação do atacante Johan Carbonero, do Racing, da Argentina, por empréstimo. O atleta, inclusive, chegou em Porto Alegre na última semana.

De acordo com o jornal argentino Olé, o clube gaúcho pagará US$ 350 mil, cerca de R$ 2,1 milhões na cotação atual, pelo negócio. A opção de compra fixada no contrato é de US$ 4 milhões, aproximadamente R$ 24,1 milhões.

O atacante será mais uma alternativa para o ataque, ao lado de Wesley, Wanderson e Vitinho. Carbonero foi campeão da Copa Sul-Americana de 2024 junto com o Racing. Ao todo, foram sete jogos, dois gols marcados, e uma assistência na campanha do título para a equipe argentina em cima do Cruzeiro, em novembro do ano passado.

Carbonero iniciou sua trajetória no Once Caldas, da Colômbia. Posteriormente, transferiu-se para o Gimnasia y Esgrima La Plata, na Argentina, onde continuou a demonstrar seu talento. Em 2022, foi contratado pelo Racing consolidando-se como peça importante do elenco. O vínculo do colombiano de 25 anos com o Colorado será de um ano.

