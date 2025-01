Mundo Mais de 7,5 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos desde 2020, estima a Polícia Federal

21 de janeiro de 2025

O número de brasileiros barrados no controle migratório regular não é divulgado pelas autoridades americanas.

Os Estados Unidos deportaram ao menos 7,6 mil brasileiros desde 2020, de acordo com dados da Polícia Federal (PF). O número se refere apenas a brasileiros em voos fretados da agência federal norte-americana responsável pela área – U.S. Immigration and Customs Enforcement – para deportar os brasileiros sob custódia em centros de detenção, na fronteira com o México. Apesar do perigo e do risco de vida, a rota pelo país é uma das principais utilizadas por quem quer entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Portanto, não estão incluídos neste total os brasileiros inadmitidos em aeroportos americanos, que retornam ao Brasil em voos comerciais. A PF informou que esse número de brasileiros barrados no controle migratório regular não é divulgado pelas autoridades americanas.

Veja as estatísticas de deportados pelos Estados Unidos ano a ano, desde 2020:

– 2020 – 1.138 deportados, em 21 voos;

– 2021 – 2.188 deportados, em 24 voos;

– 2022 – 1.423 deportados, em 17 voos;

– 2023 – 1.240 deportados, em 16 voos;

– 2024 – 1.648 deportados, em 16 voos.

Se considerado 2020 em diante, a maior quantidade de deportados foi em 2021, primeiro ano do governo do agora ex-presidente dos EUA Joe Biden. A menor foi em 2020, último ano do primeiro mandato de Donald Trump.

Trump voltou ao poder nos Estados Unidos nessa segunda-feira (20) com atos que imporão um maior controle na entrada de imigrantes. Ele quer, inclusive, mudar a política de concessão automática de cidadania americana apenas pelo fato de a pessoa ter nascido em território dos EUA.

Democratas na Justiça

Estados governados por democratas, além de grupos de direitos civis, entraram na Justiça para questionar uma ordem de Donald Trump que revogou o direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais ou com visto temporário nascidos nos Estados Unidos. As ações foram protocoladas nesta terça-feira (21).

Ao todo, 18 estados, além do Distrito de Colúmbia e da cidade de São Francisco, entraram com ações alegando que o decreto de Trump é inconstitucional. Segundo a coalizão de estados, a ordem executiva viola o direito previsto na 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que estabelece que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é considerada cidadã americana.

As queixas citam ainda uma decisão da Suprema Corte dos EUA de 1898, que determinou que crianças nascidas nos Estados Unidos de pais não cidadãos têm direito à cidadania americana.

“Os procuradores-gerais estaduais têm se preparado para ações ilegais como esta, e a ação de hoje envia uma mensagem clara à administração Trump de que vamos defender nossos residentes e seus direitos constitucionais básicos”, disse Matthew Platkin, procurador-geral de Nova Jersey.

Se mantida, a ordem de Trump significaria que mais de 150 mil crianças nascidas anualmente nos Estados Unidos seriam privadas, pela primeira vez, do direito à cidadania. A Casa Branca ainda não se manifestou sobre o assunto.

Estados governados por democratas também entraram com ações questionando a criação do Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, e uma ordem que enfraquece as proteções trabalhistas de funcionários públicos. As informações são do portal de notícias g1.

