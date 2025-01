Mundo Presidente do México diz que falará com Lula em meio a ameaças expansionistas de Trump

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

"Há unidade na América Latina, isso é importante", expressou Claudia Sheinbaum. Foto: Reprodução

A presidente do México Claudia Sheinbaum disse nesta quarta-feira (22) que irá conversar nos próximos dias com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a um ambiente de tensão pelas mudanças nas políticas migratórias dos Estados Unidos e ameaças expansionistas de Donald Trump.

“Tenho vários telefonemas nestes dias, falei com o presidente [da Guatemala, Bernardo] Arévalo, teve uma reunião dos chanceleres de diferentes países da América Latina e do Caribe e nestes dias vamos falar com o presidente Lula”, disse Sheinbaum, na entrevista coletiva diária que concede a jornalistas.

A declaração foi dada quando um jornalista perguntou para a presidente mexicana se haverá uma resposta conjunta da América Latina diante da política expansionista de Trump, que afirma que tomará o Canal do Panamá e alterou o nome Golfo do México para “Golfo da América”.

“Há unidade na América Latina, isso é importante”, expressou Sheinbaum, sem dar maiores detalhes sobre o conteúdo da conversa que quer ter com Lula. O dia do contato entre os dois presidentes ainda não está confirmado. Conforme a CNN apurou, pode ser já nesta quinta (23).

“Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, o que parece ótimo. Isso cobre muito território, o Golfo dos Estados Unidos, que nome lindo. E é apropriado”, disse Trump no começo deste mês ao se dirigir aos repórteres em Mar-a-Lago.

Trump ameaçou impor tarifas sobre produtos do México se o país latino não agir para impedir o fluxo de migrantes e drogas através da fronteira. Ele ainda afirmou em uma conferência de imprensa na oportunidade que o México era “essencialmente gerido por cartéis” e disse que “você pode não deixar isso acontecer”.

Desde que assumiu, na última segunda (20), o presidente americano decretou zona de emergência na zona sul dos Estados Unidos, enviou milhares de soldados para a fronteira e retomou a política do “Remain in México”, que impede que solicitantes de asilo permaneçam nos EUA enquanto o pedido é analisado.

Sheinbaum pediu tranquilidade à população e disse que muitas das medidas são similares às do primeiro mandato de Trump. Segundo ela, o chanceler mexicano Juan Ramón de la Fuente já falou por telefone com o secretário de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre assuntos de migração e segurança.

A presidente mexicana tem dito que tentará chegar a acordos com Estados Unidos para coordenar o processo de repatriações, respeitando a soberania do México e “sem subordinação”. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

