Dupla Grenal Inter anuncia a contratação do atacante Pedro Henrique

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











No último dia da janela de transferências, colorado contrata reforço para o ataque Foto: Divulgação / Internacional Foto: Divulgação / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Mariana Dionisio | 12 de abril de 2022

Pedro Henrique, atacante de 31 anos, foi anunciado oficialmente pelo Inter no início da tarde desta terça-feira (12). Vindo do Sivasspor, da Turquia, o jogador tem vínculo com o colorado até junho de 2024.

Gaúcho de Santa Cruz do Sul, Pedro tem passagens por Santa Cruz, Grêmio, Avenida e Caxias, além de times da Europa, como o Rennes, da França, e o PAOK, da Grécia.

O atleta, que esteve na mira do Inter na última janela de transferências, atua com regularidade no futebol turco desde 2019. Nas últimas temporadas da liga nacional, marcou 26 gols.

Entre as conquistas do atacante estão três títulos na Grécia, um campeonato e duas copas, as ligas nacionais do Azerbaijão e do Cazaquistão, e uma Copa da Suíça.

Pedro Henrique já está inscrito no Brasileirão e aguarda agora seu registro no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) para estrear pelo Inter. Na Sul-Americana, só poderá jogar caso o colorado avance para as oitavas de final da competição.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Grenal