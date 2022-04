Dupla Grenal Renê é apresentado pelo Inter: “Não é minha chegada que vai resolver tudo”

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lateral-esquerdo revelou que foi procurado pelo Inter em outras oportunidades Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Mariana Dionisio | 12 de abril de 2022

Novo lateral-esquerdo do Inter, Renê foi apresentado em entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira (12), no CT Parque Gigante. Ainda sem número de camisa definido, o jogador revelou que já foi procurado pelo colorado em outras oportunidades e que, por conta disso, tem um carinho pelo clube. “Meu objetivo é fazer história aqui. Eu chego para somar. Não é minha chegada que vai resolver tudo”, disse.

Disputando posição com Moisés, Paulo Victor e Thauan Lara, o lateral comentou sobre suas características:

“Comecei no Sport de forma ofensiva. Com o tempo, comecei a ficar mais defensivo, mas vou muito pelo que o treinador pede. Sei que sou rotulado como defensivo, mas também ajudo na parte ofensiva“.

Renê tem passagens pelo Sport e pelo Flamengo. Defendendo as cores do clube carioca, conquistou quatro estaduais, dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Perguntado sobre qual seria o caminho para o Inter voltar a ganhar títulos, respondeu:

“É o trabalho. O elenco é forte. Agora é colocar as ideias do treinador em prática. O Inter tem força e vai brigar pelos títulos. A pressão passa pela grandeza do clube. Clubes brasileiros com o tamanho do Inter tem uma pressão gigantesca. Desde que a pressão não passe de violência, é boa”.

Em relação a ser uma liderança dentro do vestiário, confessou ser um líder interno. “Eu sigo muito essa linha. Em público sou meio tímido. Mas no vestiário gosto de conversar com cada um. Podem esperar isso de mim. Gosto de pensar mais nos meus companheiros.”

O lateral-esquerdo está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e também foi inscrito na Sul-Americana.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Grenal