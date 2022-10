Dupla Grenal Grêmio e Inter decidem nesta semana o Campeonato Gaúcho de futebol feminino

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Gurias tricolores e coloradas se enfrentarão na quarta e no domingo. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio)

Em mais um capítulo que promete novas emoções no futebol feminino do Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho das gurias será decidido por Grêmio e Inter. Serão duas partidas: quarta-feira que vem (2) no estádio Beira-Rio e domingo (6) na Arena. Ambas as equipes asseguraram a vaga ao vencerem as semifinais, na tarde deste sábado (29).

As garotas tricolores, sob o comando de Patrícia Gusmão, bateram o Elite (de Santo Ângelo) por 12 a 0 no estádio Vieirão, em Gravataí, após aplicar oito gols no primeiro duelo. Quem estufou a rede adversária desta vez foram Dani Barão (2), Emmily Karla, Raissa Bahia (5), Dani Ortolan (2) e Gaby Santos (2).

Já as gurias coloradas do técnico Maurício Salgado golearam o Juventude por 4 a 0 no campo do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, ampliando vantagem obtida com vitória de 2 a 0 no duelo de ida, em Caxias do Sul. O resultado teve a assinatura de Fabi Simões, Juliana, Lelê e Djeni.

Grêmio

O Grêmio já iniciou a partida pressionando as adversárias. Com oito minutos, Dani Barão pegou rebote, fuzilou de fora da área: 1 a 0. Aos 11, Dani Barão avançou pela linha-de-fundo e cruzou na cabeça para Emmily Karla ampliar.

Só dava Grêmio, com o Tricolor levando perigo ao Elite a todo momento. Aos 18’, Jéssica Soares cruzou para Dani Barão, que marcou mais um de cabeça. Menos de dois minutos depois, Raissa Bahia bateu de primeira, começando a encaminhar a goleada.

O quinto gol saiu com meia hora de jogo: Dani Ortolan cruzou, a goleira afastou e, no rebote, Raissa Bahia bateu forte para fazer mais um.

Aós mais algumas finalizações, aos 42′ veio uma cobrança de escanteio que resultou em gol de cabeça de Dani Ortolan. Nos acréscimos, ainda deu tempo para Raissa Bahia pegar mais uma sobra e fuzilar o gol.

Na segunda etapa, o Grêmio iniciou trocando passes no ataque, com mais tranquilidade devido ao placar amplamente favorável. Aos 9 minutos, Dani Ortolan pegou uma sobra e apenas empurrou para a rede.

O cronômetro marcava 20 minutos, quando um chute de Raissa Bahia de fora da área, correndo para o abraço. Após o lance, a atacante marcou mais um, também de fora da área. Nos minutos finais da partida, Gaby Santos ainda deixou a sua marca duas vezes, fechando o placar.

Inter

Apesar das boas chances criadas, o Inter demorou para abrir o placar. Com cerca de 28 minutos de bola rolando, Capelinha arrancou pela esquerda, invadiu a área, driblou a zagueira e sofreu pênalti, convertido por Fabi Simões. O escore foi ampliado ainda no primeiro tempo.

Maii Maii lançou para Fabi, que cruzou para Juliana finalizar de primeira: a bola bateu na defesa e sobrou para ela fazer o segundo gol, de rebote. Já no recomeço, Juliana roubou a bola e acionou Fabi, que tocou para Maii Maii tocar para Lelê empurrar para o fundo da rede.

A segunda etapa começou com mudanças: nos lugares de Fabi Simões, Lelê e Capelinha, entraram Isa Haas, Priscila e Djeni – de volta aos gramados após 7 meses de paralisação.

O time porto-alegrense obteve as melhores chances da partida, em ações protagonizadas por Djeni, Priscila e Tamara, que aceleravam a partida.

Após boas intervenções da goleira adversária, perto dos 40 minutos Priscila aproveitou falha da zaga caxiense e já driblava a goleira quando foi derrubada. Pênalti, convertido por Djeni em seu primeiro gol na temporada.

