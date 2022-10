Esporte Flamengo vence o Athletico-PR por 1 a 0 e conquista o tricampeonato da Libertadores

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

O Flamengo também conquistou o direito de disputar o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Foto: Flamengo/Twitter

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na tarde deste sábado (29) no Estádio Monumental de Guayaquil e ficou com o tricampeonato da Libertadores. A estrela de Gabigol brilhou mais uma vez. O atacante marcou o seu quarto gol em três decisões sul-americanas disputadas pelo time rubro-negro.

Com o título, o Flamengo se iguala a Santos, São Paulo, Grêmio e Palmeiras com três conquistas de Libertadores na história. A equipe vai em busca do sonhado bicampeonato mundial no começo do próximo ano. O Real Madrid é o grande adversário a ser batido.

Do lado do Athletico-PR fica a frustração. O clube paranaense chegou na decisão da competição continental pela 2ª vez e novamente não conseguiu soltar o grito de campeão. Da primeira vez, em 2005, o algoz foi outro time brasileiro, o São Paulo.

No duelo no Equador, o Furacão foi mais perigoso e criou as chances mais importantes da primeira etapa. Porém, aos 41 minutos, o zagueiro Pedro Henrique tomou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Felipão preferiu esperar o intervalo para remontar a defesa, mas Gabigol estragou os planos do técnico do penta e abriu o placar nos acréscimos.

Após a volta dos vestiários, o Flamengo não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um homem a mais e não pressionou para marcar o segundo gol. O Athletico-PR tentou pressionar, mas parou nas defesas do goleiro Santos, que deixou a Arena da Baixada no começo desta temporada.

Além de ser o título mais importante do continente, a conquista dá ao campeão uma bela premiação em dinheiro. A equipe carioca leva 16 milhões de dólares (cerca de R$ 86 milhões).

O Flamengo também conquistou o direito de disputar o Mundial de Clubes, ainda sem data para ser realizado, e a Recopa Sul-Americana em 2023, diante do Independiente del Valle, que venceu a Copa Sul-Americana de 2022 contra o São Paulo.

Ficha técnica

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Vidal), João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Everton); Pedro e Gabigol (Victor Hugo). Técnico: Dorival Júnior

Athletico-PR: Bento; Khellven; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Hugo Moura, Alex Santana (Matheus Felipe) e Vinicius Bueno (Rômulo); Vitinho (Cannobio) e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Felipão

Arbitragem: Patricio Loustau (Argentina), assistido por Diego Bonfá (Argentina) e Ezequiel Brailovsky (Argentina). O árbitro de vídeo foi Mauro Vigliano (Argentina).

Gols: Gabigol, aos 48′ do 1º tempo (FLA)

Cartões Amarelos: Alex Santana e Pedro Henrique (CAP); Arrascaeta e Vidal (FLA)

Cartão Vermelho: Pedro Henrique (CAP)

