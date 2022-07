Dupla Grenal FGF realiza lançamento do Gauchão Feminino 2022

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

A competição inicia dia 31 de julho Foto: Max Peixoto / FGF Foto: Max Peixoto / FGF

A Federação Gaúcha de Futebol realizou na noite desta quinta-feira (14) o evento de lançamento do Gauchão Feminino 2022. Estiveram presentes na sede da entidade, em Porto Alegre, atletas das dez equipes participantes, dirigentes, apoiadores e jornalistas, para conhecer os detalhes da competição marcada para começar em 31 de julho.

Todos os jogos da competição terão transmissão ao vivo. A FGF TV transmitirá as partidas das fases classificatórias, das semifinais e ainda a disputa do terceiro lugar. Os dois duelos da grande final terão transmissão em TV aberta e fechada.

Confira o regulamento:

São dez equipes em busca do título, com duas fases classificatórias. Inicialmente, oito equipes serão divididas em dois grupos, em jogos de turno e returno. Classificam-se as duas melhores colocadas de cada chave.

Grupo 1 – E.C. Flamengo, Adergs, Elite C.D. e Guarany

Grupo 2 – Brasil-Far, S.C Oriente, Vidal Pro e E.C. Juventude

Na segunda fase, as quatro classificadas somam-se a Grêmio e Internacional para a disputa de um hexagonal, com jogos em turno único. Classificam-se as quatro melhores colocadas para as semifinais, realizadas em sistema de ida e volta. A final também será disputada em dois jogos. O duelo valendo o terceiro lugar será em partida única.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

