Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Atletas se preparam para enfrentar a Chapecoense, na sexta-feira (15), às 19h, na Arena do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após o empate em 0 a 0 com a Ponte Preta, no sábado passado, a equipe do Grêmio abriu a semana de trabalhos com foco na sua próxima disputa pela série B do Brasileirão. No gramado do CT Luiz Carvalho, os atletas tricolores se preparam para receber a Chapecoaense, na sexta-feira (15), pela segunda rodada do campeonato. As duas equipes entram em campo, às 19h, na Arena, em Porto Alegre.

Após o aquecimento na academia do centro de treinamento, os jogadores que começaram a partida ou atuaram durante grande parte do último confronto, participaram de exercícios específicos com a equipe de preparação física. Os demais jogadores trabalharam em uma atividade tática orientada pelo técnico Roger Machado, no gramado.

Durante o exercício em campo, os atletas receberam orientações por setores e finalização no gol. Saída de bola, marcação na saída e pressão dos marcadores também foram objetivos propostos aos jogadores.

O elenco gremista volta aos treinamentos na tarde desta terça-feira (12), às 16h, no CT Luiz Carvalho.

Defesa e ataque

Para o jogo da próxima sexta-feira, as dúvidas são quanto atuações na defesa e o ataque. Contratado em março, o lateral Edilson pode fazer a sua reestreia com a camisa tricolor. Já Diego Souza segue como incógnita.

Edilson só não viajou a Campinas por conta de uma suspensão herdada da temporada passada, quando defendia o Avaí. Contra a Chapecoense, porém, o atleta já estará à disposição. A utilização do defensor como titular dependerá basicamente da sua condição física.

No ataque, Diego Souza, recuperado dos problemas musculares que sofreu recentemente, passa por recondicionamento físico. A ideia é de que ele só retorne aos gramados quando estiver 100%, para evitar o risco de uma nova lesão.

