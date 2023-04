Inter Inter anuncia a saída do lateral Mário Fernandes

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Apresentado com status de grande contratação em dezembro de 2022, o jogador não teve sequência e avalia até a possibilidade de deixar os gramados Foto: Ricardo Duarte/Internacional Apresentado com status de grande contratação em dezembro de 2022, o jogador não teve sequência e avalia até a possibilidade de deixar os gramados. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou, no começo da noite desta quinta-feira, o desligamento do lateral Mário Fernandes, que pediu a rescisão do contrato alegando questões pessoais. O encerramento do vínculo será imediato, e o clube será ressarcido conforme acordado com o jogador.

Apresentado com status de grande contratação em dezembro de 2022, o jogador não teve sequência e avalia até a possibilidade de deixar os gramados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-a-saida-do-lateral-mario-fernandes/

Inter anuncia a saída do lateral Mário Fernandes

2023-04-20