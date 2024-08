Inter Inter anuncia ação para jogo contra o Athletico-PR no domingo de Dia dos Pais pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Conforme critérios estabelecidos, 25 pais, acompanhados por um filho ou filha, poderão entrar no gramado antes da partida Foto: Divulgação/S.C. Internacional Conforme critérios estabelecidos, 25 pais, acompanhados por um filho ou filha, poderão entrar no gramado antes da partida (Foto: Divulgação/S.C. Internacional) Foto: Divulgação/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sócios e sócias do Inter que estão em dia terão a chance de curtir um Dia dos Pais especial neste domingo (11). A partir das 19h, o Colorado enfrentará o Athletico-PR, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão, e 25 pais, acompanhados por um filho ou filha, poderão entrar no gramado antes da partida.

Para participar da ação comemorativa, basta realizar inscrição junto à CAS (Central de Atendimento ao Sócio) e enviar e-mail para convite@internacional.com.br informando nome completo e CPF do pai e filho/filha e um telefone para contato. Os primeiros 25 associados(as) em dia que enviarem seus dados serão escolhidos para a volta olímpica. Lembrando: tanto o pai quanto o(a) filho(a) devem ser sócios em dia e podem fazer a inscrição, já que cada inscrito terá direito a um(a) convidado(a).

Os escolhidos serão contatados pela CAS com as informações necessárias para o acesso à partida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-acao-para-jogo-contra-o-athletico-pr-no-domingo-de-dia-dos-pais-pelo-brasileirao/

Inter anuncia ação para jogo contra o Athletico-PR no domingo de Dia dos Pais pelo Brasileirão

2024-08-07