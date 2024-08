Rio Grande do Sul China reduz embargo a exportação de carne de frango apenas para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Região teve um surto isolado da doença de Newcastle no mês passado Foto: Divulgação Região teve um surto isolado da doença de Newcastle no mês passado. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A câmara de comércio da China, CFNA, afirmou nessa quarta-feira (7) que, a partir de 2 de agosto, as restrições às vendas de carnes de aves do Brasil só se aplicam aos produtos do Estado do Rio Grande do Sul, que teve um surto isolado da doença de Newcastle no mês passado.

Falando nos bastidores de uma conferência sobre alimentos em São Paulo, a vice-presidente da CFNA, Madame Yu Lu, citou uma declaração da autoridade alfandegária chinesa e do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais na quarta-feira.

De acordo com um autoembargo brasileiro, o Brasil suspendeu a emissão de certificados sanitários de fornecedores para exportar produtos avícolas para a China a partir de 19 de julho, disse ela.

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) afirmou que não havia recebido nenhuma informação oficial das autoridades brasileiras sobre a redução do embargo apenas para o Rio Grande do Sul.

Em uma declaração enviada por e-mail, o Ministério da Agricultura do Brasil não comentou a posição mais recente das autoridades alfandegárias chinesas. O ministério disse que as restrições nacionais às exportações brasileiras de aves permanecem para a China, México e Argentina.

