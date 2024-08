Acontece Competição de soluções voltadas para problema no agronegócio é destaque no segundo dia da Fenarroz

7 de agosto de 2024

O Hackathon de Inovação é uma das diversas atividades da Fenarroz que visa promover a recuperação e o avanço do agronegócio na região Foto: Divulgação O Hackathon de Inovação é uma das diversas atividades da Fenarroz que visa promover a recuperação e o avanço do agronegócio na região. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Nessa quarta-feira (7), segundo dia da 24ª edição da Fenarroz, o Espaço AgroTec trouxe o Hackathon de Inovação – Cocria Agro, que consiste em uma competição de soluções voltadas para um problema surpresa na temática do agronegócio. O evento foi coordenado e realizado pelo SENAI Cachoeira do Sul e, na ocasião, foi aplicada uma metodologia que revisa formas de análise e solução de problemas, incentivando a criação de soluções de mercado. As equipes competidoras recebem uma situação-problema que deve ser resolvida com a criação de um modelo de negócio.

O evento é uma colaboração entre a INOVA Cachoeira, o SENAI Cachoeira do Sul e a CDL Cachoeira do Sul, e reuniu 10 empresas na competição. Durante o dia, os participantes se empenharam em desenvolver estratégias e tecnologias que poderão transformar áreas improdutivas em terrenos férteis novamente.

A partir das 16h iniciam-se os pits de apresentação, no qual as equipes terão a oportunidade de apresentar suas soluções para um painel de 10 jurados. Serão selecionadas duas equipes vencedoras, que receberão medalhas e prêmios oferecidos pelos parceiros Screw, Agropertences e Sicredi.

Confira a programação:

Quinta-feira (8)

9h – 4° Seminário da Noz Pecan

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

12h – CACISC MEIO DIA

Local: CTG José Bonifácio Gomes

13h – 4° Seminário da Noz Pecan

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h – Reflorestamento – CMPC

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h30 – Oficina “A Lavoura do Arroz: importância histórica e cultural”

Local: Memorial Nacional do Arroz – anexo Pavilhão Exposições

17h – “SICT – Programa Produtos Premium'” por Jonathan Vaz Martins Silva da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do RS

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

19h – Painel: “Evolução dos processos de vendas com o uso da tecnologia”

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Sexta-feira (9)

10h – Solenidade oficial de abertura da 24ª Fenarroz

Apresentação do Coral Vozes do Viveiro e AABB

Local: Ginásio da Fenarroz

14h – 3º Seminário Nacional da Mulher no Agro – A força feminina da reconstrução do RS

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h – Seminário Raízes Douradas – Fortalecendo raízes, construindo o futuro – SEBRAE e CACISC

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Sábado (10)

9h – II Seminário Turismo Rural e Desenvolvimento Regional

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

14h – Seminário Universidades

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Domingo (11)

10h – Movimento Rotariano

15h – Sarau da Academia Cachoeirense de Letras-ACL e Poetas do Vale

16h30 – Orquestra Estudantil João Neves

17h – Grupo de Capoeira Oxosse karcará

Local: Ginásio da Fenarroz

