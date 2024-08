Inter Bustos treina com o elenco do Inter, mas tratativas com o River Plate avançam

7 de agosto de 2024

De acordo com estafe, lateral colorado deseja voltar para a Argentina e disputar a Libertadores pelo River Plate Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional De acordo com estafe, lateral colorado deseja voltar para a Argentina e disputar a Libertadores pelo River Plate (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Fabricio Bustos treinou com o elenco do Inter na terça-feira (06), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e até surgiu entre os possíveis titulares para iniciar a partida contra o Athletico-PR, neste domingo (11). No entanto, em Buenos Aires, a imprensa argentina afirma que a transferência do lateral colorado para o River Plate é iminente.

De acordo com o diário Olé, representantes do clube argentino já estão em Porto Alegre para ultimar os detalhes da negociação com o jogador. Os valores não foram revelados, mas estima-se que o River esteja disposto a pagar cerca de 2,5 milhões de dólares para levar Bustos.

O valor está abaixo daquele que os dirigentes do Inter acreditam ser justo. Há cerca de duas semanas, o clube não aceitou uma oferta de 5 milhões de euros do Krasnodar, da Rússia, pelo jogador – que incluía um débito ainda pela compra de Wanderson.

No entanto, de acordo com o estafe, Bustos deseja deixar Porto Alegre e jogar no River Plate. A transferência para o clube argentino, que acaba de anunciar a volta de Marcelo Gallardo, seria a realização de um sonho familiar do jogador.

A ideia de Gallardo é contar com Bustos já nas oitavas de final da Libertadores, que começam na próxima quarta-feira (14). O River Plate enfrentará o Talleres, também da Argentina, com o primeiro jogo marcado para ocorrer no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Bustos treina com o elenco do Inter, mas tratativas com o River Plate avançam

