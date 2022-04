Inter Inter anuncia Carlos de Pena

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

O jogador foi colega de Medina no Nacional do Uruguai Foto: Divulgação / Internet Foto: Divulgação / Internet

O Inter anunciou a contratação de Carlos de Pena, do Dínamo de Kiev. Velho conhecido de Alexander Medina, atuaram juntos no Nacional do Uruguai entre 2013 e 2014. Mais tarde, cinco anos depois, se reencontraram no clube, mas desta vez com Medina na função de treinador.

O Uruguaio atua pelo lado esquerdo do gramado e tem vínculo com o clube Ucraniano até Dezembro deste ano e é mais um atleta que vem devido à situação entre Ucrânia e Rússia. Aos 30 anos de idade, ele chega após 8 temporadas na Europa, com passagens por Inglaterra e Espanha, em contrato de empréstimo até o final do ano.

