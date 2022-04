Inter Inter anuncia Paulo Autuori como novo Diretor Técnico

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

A última passagem de Autuori pelo Inter foi em 1999 Foto: Divulgação / Internet Foto: Divulgação / Internet

Por meio de nota oficial, o Internacional anunciou seu novo Diretor Técnico. Paulo Autuori retorna ao Beira-Rio após 23 anos, quando foi treinador da equipe na ocasião. Como técnico, conquistou Campeonato Brasileiro, duas Libertadores e um Mundial de Clubes.

Confira a nota completa:

“O Sport Club Internacional comunica que Paulo Autuori será o Diretor Técnico do Departamento de Futebol. O profissional coordenará as áreas relacionadas a comissão técnica, grupo de jogadores, área de saúde, performance e análise de desempenho. Ele também terá papel importante na relação com as categorias de base. Ele começará o trabalho a partir de sábado (2/4).

Profissional com vasto currículo e história no futebol, Autuori, 65 anos, acumula passagens por clubes nacionais e internacionais e soma títulos e trabalhos que consolidam sua vida destinada ao futebol. Ele é formado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, e Administração Esportiva pela PUC-RJ.

Iniciou sua trajetória dentro do futebol como preparador físico, com trabalhos de inserção da parte teórica dentro do esporte, chamou atenção e foi convidado para trabalhar como treinador de futebol. Como técnico conquistou Estaduais, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América em duas oportunidades e o Mundial Interclubes.

Já desempenhando a função fora das quatro linhas, Autuori manteve sua história vitoriosa dentro do futebol sagrando-se campeão da última edição da Copa Sul Americana. Sempre buscando aliar nos lugares em que passa sua experiência e conhecimento técnico no desenvolvimento do esporte.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

