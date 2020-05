Inter Inter anuncia data de reapresentação dos jogadores

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Reinício das atividades se inicia na segunda-feira (4) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após o novo decreto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que passa a valer a partir de hoje, fica permito à volta das atividades de treinamento nos clubes, como no caso de Grêmio e Inter, desde que respeitado as regras de distanciamento.

Através de uma nota, o Inter anunciou que retomará os trabalhos na próxima segunda-feira (4), e que os atletas se apresentarão na próxima terça-feira (5).

Confira na íntegra a nota liberada pelo clube:

Em acordo com o decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Sport Club Internacional comunica que retomará as atividades do Departamento de Futebol Profissional a partir da próxima segunda-feira (4), com a reapresentação da comissão técnica e grupo de apoio. O retorno dos atletas será na terça-feira (5), às 9 horas.

Os profissionais serão avaliados diariamente e passarão por testes para a Covid-19. O grupo de jogadores será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais. O Clube seguirá atento aos futuros decretos e orientações das autoridades para adotar novas medidas, caso necessárias, em seus protocolos.

O acesso ao CT Parque Gigante será controlado e restrito, reduzindo ao máximo o fluxo de pessoas. As atividades serão fechadas para a imprensa e público em geral.

