2 de Maio de 2020

Efeméride rendeu homenagem à Fico no site oficial colorado. (Foto: Divulgação/Internacional)

Uma das mais tradicionais torcidas do Inter, a Fico (Força Independente Colorada) completou na sexta-feira (1º) 43 anos de agitos nas arquibancadas do Beira-Rio e de outros estádios. Suas atividades começaram na temporada de 1977, quando o clube já ostentava a faixa de bicampeão brasileiro e vice da Libertadores.

“Fundada para representar a força do povão colorado, ao longo de sua história a Fico embalou inúmeras conquistas do Clube do Povo”, registrou o site oficial do Inter. “O ritmo inconfundível de sua bateria e o tremular dos bandeirões serviram de percussão e moldura perfeita para Gauchões, Brasileirão de 1979, Copa do Brasil de 1992, Libertadores de 2006 e 2010, Sul-Americana de 2008 e Recopas de 2007 e 2011.”

Arquiancada cativa

“Torcida que sempre valorizou a união, a humildade, a boa relação com todos e, principalmente, o foco no apoio ao Inter, a Fico atualmente ocupa o anel superior do Estádio Beira-Rio, sempre localizada ao sul do antigo ‘boné’ do estádio”, prossegue o texto. “Conhecida e respeitada por todos, sempre ativa na realização de ações sociais, esta Organizada é um patrimônio da cultura de arquibancada colorada, posto que certamente seguirá ocupando por muitos anos mais. Parabéns!”, finalizou a mensagem.

