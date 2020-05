Esporte Morre diretor jurídico da campanha que levou o Grêmio às conquistas da Libertadores e Mundial em 1983

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Cesar Dias Neto também atuou como advogado na FGF. (Foto: Arquivo/OAB-RS)

Uma cerimônia de sepultamento no Cemitério Martim Lutero (bairro Santo Antônio), na Zona Leste de Porto Alegre, marcou a despedida ao advogado Cesar Dias Neto, ex-dirigente do Grêmio que faleceu na sexta-feira (1º). Ele foi conselheiro e comandou o departamento jurídico do Tricolor em diferentes épocas, inclusive na campanha que levou o clube às conquistas da Libertadores da América e Mundial Interclubes em 1983.

Dias Neto também ocupou uma das cadeiras do Conselho Deliberativo do Grêmio por mais de 30 anos (o seu mais recente mandato foi exercido no período de 2004 a 2010) e atuou na FGF (Federação Gaúcha de Futebol). Ele deixou dois filhos: a pedagoga e escritora infantojuvenil Chris Dias e o também advogado, conselheiro tricolor e comentarista esportivo Cesar Cidade Dias.

Manifestações

Em seu site oficial, o Grêmio enalteceu a trajetória do ex-dirigente: “Ele faz definitivamente parte da vitoriosa história do Tricolor e contribuiu para o crescimento e reconhecimento de nossa instituição. Neste momento de dor, o clube se solidariza com os familiares e amigos”.

Também emitiram notas de pesar a FGF e a seccional gaúcha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que em 2017 concedeu a Cesar Dias Neto – que atuava no segmento de Direito previdenciário – a Ordem Gaúcha, maior distinção da advocacia gaúcha.

