Inter Inter anuncia promoção para o duelo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Para o duelo, o Colorado preparou uma promoção para sócios(as) que fazem Check-in ou compram ingressos e acompanhantes Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter volta ao Gigante contra o Cuiabá, na segunda-feira (16), às 20h, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Colorado preparou uma promoção para sócios(as) que fazem Check-in ou compram ingressos e acompanhantes.

Associados(as) de qualquer modalidade que estiveram em dia em todos os meses de 2024 terão direito a um ingresso cortesia sem qualquer custo para um acompanhante. A promoção, limitada a 2.500 cortesias, vale para quem não atrasou nenhuma mensalidade neste ano.

A cortesia, válida para áreas livres, poderá ser resgatada no Mundo Colorado com um cupom que estará disponível nos benefícios da plataforma. Já as modalidades que têm portões pré-definidos (torcida e Academia do Povo) devem resgatá-la no mesmo local de acesso.

O resgate da cortesia do acompanhante será possível após a aquisição do ingresso do titular, além dos(as) sócios(as) de cadeira locada e torcidas organizadas.

2024-09-12