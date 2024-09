Inter Ex-Inter, Hugo Mallo é considerado culpado em caso de abuso sexual de mascote na Espanha

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogador foi condenado a pagar 6 mil euros (R$ 37,42 mil) à vítima, o que representa 10 euros (R$ 62,37) por dia pelos próximos 20 meses Foto: Ricardo Duarte/Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em julgamento realizado nesta quinta-feira (12), em um tribunal de Barcelona, o lateral-direito Hugo Mallo, ex-Internacional, foi considerado culpado em caso de abuso sexual contra uma mascote do Espanyol, ocorrido em 2019, quando ele ainda defendia o Celta de Vigo.

Mallo, de 33 anos, foi condenado a pagar 6 mil euros (R$ 37,42 mil) à vítima, o que representa 10 euros (R$ 62,37) por dia pelos próximos 20 meses. Além disso, o atleta terá que pagar mais 1 mil euros (R$ 6,24 mil) em perdas não pecuniárias, além de arcar com os custos legais e honorários dos advogados.

O incidente envolvendo o lateral ocorreu antes de jogo entre Celta de Vigo e Espanyol, em 24 de abril de 2019, em Barcelona. Na ocasião, Mallo tocou os seios de uma mulher que estava vestida com a fantasia do mascote do Espanyol, no momento em que os atletas se cumprimentavam antes do apito inicial.

Após deixar a equipe de Vigo, o espanhol defendeu o Internacional entre 2023 e 2024, deixando o Colorado para atuar pelo Aris, da Grécia, após o final de seu contrato. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, Hugo negou que tenha cometido abuso sexual, garantiu que é inocente e disse que vai recorrer da decisão judicial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/ex-inter-hugo-mallo-e-considerado-culpado-em-caso-de-abuso-sexual-de-mascote-na-espanha/

Ex-Inter, Hugo Mallo é considerado culpado em caso de abuso sexual de mascote na Espanha

2024-09-12