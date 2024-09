Grêmio Grêmio treina na reta final de preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Grêmio entra em campo no domingo (15) pelo Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio entra em campo no domingo (15) pelo Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio entrou na reta final da preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro após a paralisação para data FIFA. Marcado para o domingo (15), o Tricolor irá enfrentar o RB Bragantino, às 16h, no Nabi Abi Chedid, pela 26ª rodada da competição.

Na manhã desta quinta-feira (12), o elenco realizou mais um trabalho técnico-tático, que contou com a participação dos seguintes atletas das categorias de base do Clube: Fernandinho, Athos, Karele, Luan, Zortea, Smiley, Lidório, Acácio, Barbosa e Arnaldo. Bem como, a participação de jogadores que estiveram na partida da última quarta-feira, pela Copa FGF.

Os goleiros iniciaram com aquecimento e depois trabalharam com bola. O preparador de goleiros, Mauri Lima, e seus auxiliares coordenaram as atividades que trabalharam agilidade, tração e força com saídas do gol em defesas rasteiras e aéreas.

Já os atletas de linha, realizaram o aquecimento com o preparador físico, Mário Pereira, e seus auxiliares. Após, o técnico Renato Portaluppi comandou o treino técnico-tático, em circuito montado para troca de passes, movimentação e finalização a gol com obstáculo.

Em uma segunda parte, Renato Portaluppi separou o elenco em três grupos, que jogaram entre si em campo reduzido e finalizações em três goleiras. O Grêmio volta ao treinamento na manhã desta sexta-feira (13), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho.

