Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Maior e mais moderna, a loja gremista terá promoções exclusivas no dia Foto: Divulgação Maior e mais moderna, a loja gremista terá promoções exclusivas no dia Foto: Divulgação

Fechada por conta da enchente no mês de maio em Porto Alegre e após ser vandalizada no mesmo período, a GrêmioMania Megastore passou por reforma e será reinaugurada neste sábado (14), às 10h. Buscando melhorar a experiência do torcedor gremista, a loja passou por ampliação em sua área total e modernização completa.

Na reinauguração, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, estará presente. Atletas dos time masculinos e femininos participarão da cerimônia. A Banda do Grêmio também estará presente para alentar com a torcida. O mascote gremista Mosqueteiro também fará parte da festa e será acompanhado por mosqueteiras que farão pinturas faciais. Ainda terão stands de fornecedores parceiros e uma cabine para fotos.

O torcedor que estiver presente encontrará uma nova loja com promoções exclusivas para reinauguração, e também poderão conhecer e comprar o terceiro uniforme recém-lançado. Taças de títulos históricos do futebol masculino e feminino também serão exibidas no dia.

Agora com dois andares, a GrêmioMania Megastore também teve ampliação nos locais de atendimento ao torcedor. Terá o dobro de caixas disponíveis e foram adicionados mais totens de autoatendimento, além da modernização e acréscimo dos equipamentos de personalização de camisas, tornando o processo mais ágil.

O layout da loja também passou por mudanças, com a troca dos manequins, instalação de painéis instagramáveis e de LED, que contarão a história do Imortal Tricolor, além da informar sobre campanhas vigentes e promoções. Os provadores também foram reformados e passaram por melhorias, sendo acessíveis e tendo aumento no número total de espaços.

No sábado, o horário de funcionamento será das 10h às 17h. Já no domingo, 15, a GrêmioMania Megastore funcionará em horário especial, das 11h às 16h.

Atendimento a partir de segunda, 16/09:

Segunda a quinta: das 10h às 17h

Sexta e sábado: das 10h às 18h

Domingos: das 13h às 17h

2024-09-12