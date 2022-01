Por Andrei Severo * | 26 de janeiro de 2022 Após a partida de estreia do colorado no Gauchão, o Inter havia informado que divulgaria a situação de Yuri Alberto. E assim fez: clube anunciou a venda do atacante para o Zenit-RUS, permanecendo no clube gaúcho até o final de junho. Nesta quinta-feira (27), o atacante viajará até o país para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes da negociação. Em seguida, retorna ao Brasil, atuando pelo Inter até a metade desta temporada. As cifras do negócio giram em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na atual cotação), tornando-o Yuri Alberto como a venda mais cara da história do clube gaúcho. Até aqui, foram 85 partidas e 31 gols marcados com a camisa alvirrubra. O jogador terá até a metade de 2021 para continuar melhorando ainda mais os atuais números.

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional