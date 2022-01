Inter Medina elogia time em primeira partida do Inter e diz buscar novos reforços em todas as posições

Por Andrei Severo * | 27 de janeiro de 2022

Cacique Medina estreou com vitória na casamata colorada Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

A vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, marcou a estreia do Inter na temporada 2022. A partida também deu início na trajetória de Cacique Medina. Após a partida, o treinador uruguaio falou em sua primeira entrevista coletiva pelo colorado e relatou suas análises neste confronto inicial.

A avaliação de Medina em relação a atuação do seu time foi boa. O treinador destacou o peso em vencer a primeira partida do campeonato, além de ser “contra um duro rival e campo difícil”. Para o comandante, o Inter mostrou coisas boas durante o decorrer dos 90 minutos. “Principalmente no segundo tempo”, salientou.

Cacique Medina comentou ter visto muitos jogos do Inter no ano passado, mas que esta nova comissão técnica está ainda tirando conclusões para formar a equipe. “Os jogadores podem mudar de posições. É o primeiro jogo. Estamos conhecendo os jogadores e eles nos conhecendo, o que pretendemos de jogo”, completou.

Analisando a partida, o uruguaio destacou coisas boas do Inter como na fase defensiva, quanto com pressão alta roubando a bola do adversário no campo de ataque. “E fazendo com que o rival dê balões, alguns fora do campo”, falou. “A melhor versão do Inter vai chegar mais adiante, mas estou satisfeito por hoje”, respondeu Medina.

O treinador ressaltou que até aqui foram duas semanas de pré-temporada, com carga alta de intensidade. Com base nisso, Medina destacou que nesta quinta-feira (27), analisaria melhor a condição dos jogadores após terminarem a partida. “Muitos jogadores perderam muitos quilos hoje. Estava pesado, estava muito quente”.

Individualizando alguns jogadores, Medina falou sobre Caio Vidal, que atuou por 25 minutos e acabou sendo substituído no final da partida. “A equipe precisava nos últimos quatro minutos de jogo subir a altura para o jogo aéreo. Vamos buscando o que era melhor para a equipe e escolhemos aumentar o jogo aéreo”, explicou o treinador.

Outro ponto posto em pauta foi a titularidade de Boschilia, que no primeiro jogo da temporada já deu uma assistência para gol. “É um grande jogador. Gostamos muito bem de sua forma de jogar. Tem bom passe. É bom com a bola, sem a bola, tem muita intensidade. Estamos muito contentes com a atuação dele”.

Relatando a situação do Inter em busca de novos reforços no mercado de transferências, Medina respondeu estar analisando jogadores em todas as posições. “Vamos buscar as melhores opções para formar um Inter mais competitivo. Necessitamos jogadores que venham dar um salto de qualidade e uma competição interna muito mais forte”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

