Por Andrei Severo * | 27 de janeiro de 2022

Ex-Inter, o lateral-direito William tem o desejo de retornar ao colorado Foto: Divulgação / Wolfsburg Foto: Divulgação / Wolfsburg

Segundo informação de Luiz Carlos Reche, o lateral-direito William está se recuperando de uma lesão e treinando no CT Parque Gigante. Jogador tem o sonho de retornar ao Inter, no qual se transferiu em 2017. Colorado não descarta abrir negociações com o atleta de 26 anos.

William tem contrato com o Wolfsburg até a metade deste ano e já pode assinar um pré-contrato. O jogador é oriundo das categorias de base do Inter e atuou no profissional colorado de 2015 até 2017. Na época, o lateral-direito foi vendido para jogar na Alemanha por cerca de R$ 18,5 milhões.

Com a camisa colorada, William foi peça importante na Libertadores de 2015, quando o clube chegou até as semifinais da competição. Foram 118 jogos, com um gol marcado e cinco assistências. O jogador também tem em seu currículo o ouro olímpico, nas Olimpíadas de 2016, com a Seleção Brasileira.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

