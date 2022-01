Inter Inter avança na negociação do uruguaio Braian Rodríguez

Por Julia Pompeo * | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O jogador vem sendo monitorado pelo Inter há alguns meses Foto: Divulgação / AUF Foto: Divulgação / AUF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter avançou nesta quinta-feira (27) a negociação com Brian Rodríguez. O atacante uruguaio, que está cada vez mais perto do Beira-Rio, é atualmente jogador do Los Angeles FC, clube americano. O atleta já informou seu staff sua vontade de atuar em Porto Alegre.

Mesmo com a chegada de David, na última segunda-feira (24), vindo do Fortaleza, a direção colorada ainda quer mais reforços para o setor ofensivo. O debate em relação a valores, entre Inter e Los Angeles FC é o que distancia as duas partes.

Além do Inter, quem também mostrou desejo pelo jogador uruguaio foi o Flamengo. Porém, Braian demonstrou maior interesse pelo clube gaúcho, já que o atacante vê sua vinda ao Inter como uma oportunidade de retornar à titularidade da seleção uruguaia e

O atleta, hoje com 21 anos, cresceu na base do Peñarol e desde 2019 atua pelo no Los Angeles FC, onde acumula 49 jogos, sete gols e nove assistências pelo clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter