Inter Inter apresentará uma queixa formal à CBF contra o árbitro e o VAR no jogo com o Coritiba no Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O clube gaúcho alega que a arbitragem agiu de maneira inconsistente e sente que isso prejudicou a equipe Foto: Fernando Torres/CBF O clube gaúcho alega que a arbitragem agiu de maneira inconsistente e sente que isso prejudicou a equipe. (Foto: Fernando Torres/CBF) Foto: Fernando Torres/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter apresentará uma queixa formal à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) contra o árbitro André Luiz Policarpo Bento e o VAR José Claudio Rocha Filho, que estiveram envolvidos na partida que resultou na derrota por 4 a 3 contra o Coritiba no domingo (29), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

O clube emitiu um comunicado na manhã desta segunda-feira (30), no qual também anunciou a intenção de solicitar as gravações de áudio da partida

No comunicado, o clube gaúcho manifestou descontentamento em relação ao que percebe como falta de consistência por parte da arbitragem. Além disso, questionou a marcação do primeiro pênalti a favor do Coritiba, a distribuição de cartões aos jogadores colorados e a decisão de não expulsar Matheus Bianqui após a falta cometida contra Charles Aránguiz.

Durante o jogo, Vitão foi expulso aos oito minutos do primeiro tempo por uma falta cometida em Garcez. Inicialmente, o árbitro mostrou um cartão amarelo ao zagueiro, mas após uma revisão do lance pelo VAR, a decisão foi alterada, e o cartão foi substituído pelo vermelho.

Além do zagueiro, o Inter enfrentará a próxima rodada do Campeonato Brasileiro com mais duas ausências devido a suspensão. Johnny e Mauricio, ambos recebendo o terceiro cartão amarelo, não estarão disponíveis para o confronto contra o América-MG, que acontecerá na próxima quarta-feira (1°), no Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-apresentara-uma-queixa-formal-a-cbf-contra-o-arbitro-e-o-var-no-jogo-com-o-coritiba-no-brasileirao/

Inter apresentará uma queixa formal à CBF contra o árbitro e o VAR no jogo com o Coritiba no Brasileirão

2023-10-30