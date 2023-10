Inter Técnico Eduardo Coudet reconhece falhas da equipe do Inter na derrota para o Coritiba e assume responsabilidade

O técnico Eduardo Coudet demonstrou um lado irritado após a derrota por 4 a 3 para o Coritiba no Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva, o treinador lançou questionamentos aos jornalistas sobre as decisões a serem tomadas. No entanto, ele admitiu que o Inter enfrentou desafios ao longo da partida, principalmente devido à expulsão do zagueiro Vitão, sem atribuir culpa ao zagueiro.

O treinador argentino também expressou que “quando se ganha, é considerado um gênio, mas quando se perde, é visto como um idiota”.

Não faltaram ocasiões em que o argentino respondeu com perguntas sobre o que fazer durante a entrevista. Quando perguntado sobre a avaliação do desempenho, ele reagiu questionando o repórter se aprovava o trabalho.

No que diz respeito ao jogo, Coudet avalia que o cartão vermelho mostrado a Vitão logo aos 8 minutos teve um impacto significativo na partida. Mesmo com a expulsão, o treinador optou por não colocar imediatamente um defensor em campo. Foi somente após o Coritiba marcar o primeiro gol que Igor Gomes substituiu De Pena.

Coudet também fez referência à entrevista anterior, na qual respondeu a perguntas sobre as saídas de Aránguiz e Alan Patrick após a vitória sobre o Vasco.

“Como estava antes deste jogo? Contente com o rendimento? A avaliação é simples. Um jogador a menos aos cinco minutos dificulta. O futebol brasileiro é complicado. No jogo com o Vasco, questionaram as trocas. Se não posso trocar dois ganhando por 2 a 0, quando troco? Coloquei dois centrais a mais”, disse o treinador.

O momento da expulsão de Vitão foi mencionado em praticamente todas as respostas do treinador argentino. Coudet assumiu a responsabilidade, porém destacou que o Inter cometeu falhas em momentos cruciais que resultaram na derrota em seu próprio estádio.

