Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Zagueiro levou cartão vermelho aos oito minutos de jogo

Nada de esquivar ou compartilhar a culpa com os colegas. Vitão enfrentou a situação de frente. O zagueiro assumiu a responsabilidade pela derrota do Inter por 4 a 3 para o Coritiba no domingo (29) à noite no estádio Beira-Rio.

O camisa 44 foi expulso apenas oito minutos após o início da partida. Inicialmente, o árbitro mostrou um cartão amarelo, mas depois, após consulta no vídeo, reverteu sua decisão. Isso ocorreu porque o jogador do Coritiba estava impedido ao entrar na área e finalizar contra o goleiro Sérgio Rochet.

“Um lance muito rápido. Fui para acertar a bola, não para fazer a falta. Ele deu o bico, eu peguei só ele. Era para expulsão mesmo. Vou trabalhar para me posicionar melhor talvez para não acontecer esses erros”, disse Vitão.

Vitão recebeu o cartão vermelho, que é o mais rápido desta temporada do Brasileirão, e enquanto ainda estava no campo, ele tocou o peito, em um gesto de desculpa aos torcedores que o aplaudiam. Ao entrar no vestiário, o zagueiro não conseguiu conter a emoção e derramou algumas lágrimas.

Quando saiu do estádio, ele fez uma declaração, mesmo que João Dalla Corte, estreante na noite, tenha cometido um pênalti, Vitão assumiu a responsabilidade em vez de atribuí-la ao jovem garoto.

“Eu fui expulso muito cedo. Pode colocar tudo nas minhas costas. Ele é um grande jogador e trabalha muito. Não tem culpa, não. Acontece com qualquer jogador”, disse o zagueiro.

Sem Vitão, Coudet terá que reorganizar a defesa. A provável opção será Igor Gomes para fazer parceria com Mercado, que estará disponível novamente.

2023-10-30