Grêmio Cristaldo iguala a Suárez no Grêmio e alcança um “duplo-duplo” com um gol diante do América

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

O meia atingiu dois dígitos em números de gols e assistências em 2023 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O meia atingiu dois dígitos em números de gols e assistências em 2023 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo após uma série de atuações ruins nos jogos anteriores, o meia Cristaldo desempenhou um papel decisivo na vitória do Grêmio sobre o América-MG alcançando uma marca importante na temporada. Com o seu décimo gol do ano, o argentino alcançou um “duplo-duplo”, termo frequentemente usado no basquete para descrever um atleta que registra dois dígitos em duas estatísticas.

O jogador acumulou 10 gols e 12 assistências pelo clube gaúcho nesta temporada. Além dele, apenas Luis Suárez alcançou esses números pelo Tricolor no ano. O centroavante uruguaio é o artilheiro e o líder em assistências da equipe.

Cristaldo não estava em sua melhor forma nas últimas partidas e deixou claro após o jogo que estava incomodado com o período instável. Seu gol representou um alívio. Aos 32 minutos do segundo tempo, após uma jogada de escanteio curto, o meia fez uma tabela com Suárez, penetrou na área e disparou rasteiro para selar a vitória do Grêmio.

“Eu queria fazer o gol. Não estava fazendo algumas coisas bem e hoje, fazer o gol veio bem para eu ficar tranquilo e saber que tenho a força dos companheiros e do Renato”, disse Cristaldo.

Diante do Flamengo, o jogador de 27 anos começou no banco, entrou no segundo tempo, contribuiu com uma assistência e foi substituído antes do apito final devido a uma decisão estratégica do treinador. Sua atuação durou cerca de 20 minutos. Anteriormente, na partida em que o Grêmio perdeu para o São Paulo, o argentino foi retirado do jogo ainda na primeira etapa.

2023-10-30