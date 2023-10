Grêmio Luis Suárez atinge a marca de 550 gols em sua carreira

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











No Grêmio, Suárez marcou, até o momento, 22 gols Foto: Lucas Uebel/Grêmio No Grêmio, Suárez marcou, até o momento, 22 gols (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Suárez marcou um gol decisivo na vitória do Grêmio por 4 a 3 contra o América-MG, na noite de sábado (28), no Independência, atingindo a impressionante marca de 550 gols em sua carreira.

O atacante uruguaio, de 36 anos, ocupa a quarta posição na lista de artilheiros em atividade no mundo, ficando atrás apenas de Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo.

O terceiro gol do Tricolor na partida surgiu aos 25 minutos do segundo tempo. João Pedro fez um lançamento preciso nas costas da defesa, Luisito recebeu, cortou e chutou a gol, mas encontrou a grande defesa de Jori. O camisa 9 persistiu no rebote até conseguir o empate. Além disso, o uruguaio também se destacou ao fornecer duas assistências e ao conquistar um pênalti durante o jogo.

O centroavante é o artilheiro incontestável do clube gaúcho nesta temporada, somando 22 gols, e também lidera em número de assistências, com um total de 15. Luisito já ultrapassou o número de gols que marcou vestindo a camisa do Nacional, do Uruguai, e do Groningen, seu primeiro clube na Europa. Além disso, Suárez é o maior goleador da seleção uruguaia.

Apenas oito jogos separam o final da trajetória de Suárez no Grêmio. Após o término do Brasileirão, o jogador encerrará seu contrato com o clube e estará disponível no mercado. No meio do ano, ele foi contatado pelo Inter Miami, equipe onde Messi atua.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/luis-suarez-atinge-a-marca-de-550-gols-em-sua-carreira/

Luis Suárez atinge a marca de 550 gols em sua carreira

2023-10-30