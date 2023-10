Grêmio “Temos o ataque mais positivo do campeonato”, diz o técnico do Grêmio após vitória apertada no Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Tricolor venceu o América-MG por 4 a 3 e reassumiu o posto de melhor ataque da competição Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor venceu o América-MG por 4 a 3 e reassumiu o posto de melhor ataque do campeonato. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em um jogo repleto de ação no Independência, com três reviravoltas emocionantes, o Grêmio conquistou uma vitória por 4 a 3 sobre o América-MG e assegurou sua posição no G-4 do Brasileirão.

O técnico Renato Portaluppi elogiou o desempenho ofensivo da equipe e destacou o fato de ter o melhor ataque do campeonato. No entanto, ele também reconheceu que a defesa tem sofrido muitos gols e enfatizou a necessidade de intensificar os treinamentos nesse aspecto.

O Tricolor iniciou o jogo com desvantagem no marcador, mas surpreendeu ao realizar uma virada em apenas três minutos. No entanto, ainda no primeiro tempo, o América-MG conseguiu igualar o placar, e no início do segundo tempo, assumiu a liderança. Nos momentos finais da partida, o clube gaúcho buscou a vitória de forma notável. Suárez brilhou, desempenhando um papel fundamental em todos os quatro gols da equipe.

Renato elogiou a força do time no ataque, mas admitiu as vulnerabilidades na defesa. Segundo o comandante, é necessário intensificar os treinamentos visando aprimorar a solidez defensiva e alcançar um equilíbrio maior na equipe.

“Precisamos treinar mais, mas precisamos de mais tempo. Mas tem que ver duas coisas. Toda hora é uma equipe diferente. Hoje fomos dois zagueiros diferentes de novo. E outra que nosso time é muito ofensivo. Treinamos a parte defensiva, mas o entrosamento é importante. Conseguimos os três pontos. Sabemos que temos que melhorar na parte defensiva. Mas ou eu recuo a equipe, ou vamos tomar gol, mas também vamos fazer”, disse o comandante.

A equipe gaúcha atingiu a marca de 50 gols no campeonato ao completar 30 rodadas, reconquistando o título de melhor ataque.

