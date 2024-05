Inter Inter atualiza informações sobre o Complexo Beira-Rio: reconstrução geral deve ser concluída em 120 dias

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

A estrutura das instalações do Inter foi consideravelmente impactada pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. (Foto: S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A estrutura das instalações do Inter foi consideravelmente impactada pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul desde o início de maio. Segundo Victor Grunberg, terceiro vice-presidente colorado, somente na segunda-feira passada foi possível, com a redução do nível das águas do Guaíba, acessar o Complexo Beira-Rio e iniciar a inspeção dos danos, que foram sentidos em diversas áreas do clube. A informação foi dada em entrevista coletiva concedida após o treino dessa quarta-feira (15), na Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). As atividades da equipe puderam ser acompanhadas pelas pessoas que estão abrigadas no ginásio da unidade e pelos colaboradores do complexo.

De acordo com o clube, o gramado do Gigante, onde as águas atingiram 60cm de altura, fazendo os bancos e casamatas boiarem, precisará de 45 a 60 dias para ser recuperado. Todo o plantio de inverno foi perdido.

Já na estrutura do estádio, a água atingiu números ainda maiores, na casa do 1,20m de altura (no segundo degrau da arquibancada inferior). Assim, todo o nível inferior foi atingido, ocasionando perdas de mobília e computadores na parte administrativa e impactando a rede elétrica, que necessita de sucção. As cinco subestações também sofreram com perdas de equipamento.

Os trabalhos de limpeza e desinfecção do Complexo Beira-Rio começarão nesta quinta-feira (16) e se estenderão ao longo dos próximos 30 dias, enquanto a reconstrução geral será concluída em 120 dias. O estádio, que hoje se encontra sem água e luz, só terá condições plenas de funcionamento no final do mês de setembro.

