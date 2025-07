Inter Inter celebra avanço financeiro e projeta superávit histórico em 2025

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Acordo com a Alfa e expansão de lojas garantem o novo patamar financeiro ao Inter Foto: Reprodução Acordo com a Alfa e expansão de lojas garantem novo patamar financeiro ao Inter. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter vive um momento promissor fora das quatro linhas. Nos primeiros cinco meses de 2025, o clube apresentou avanços relevantes em diversos setores administrativos, com destaque para o aumento expressivo de receitas.

Segundo dados divulgados durante a segunda edição do Inter Conecta — evento que traça um panorama das atividades internas do colorado — o clube registrou um crescimento de 86% nas receitas com patrocínio e publicidade em comparação ao mesmo período do ano anterior. O cenário positivo impulsiona a projeção de um superávit para o balanço financeiro deste ano, uma virada em relação ao déficit de R$ 34 milhões registrado em 2024.

Entre os resultados mais celebrados está o acordo firmado com a Alfa, que se tornou o maior contrato de patrocínio da história do clube. Com valores fixos de R$ 50 milhões anuais e potencial de atingir R$ 215 milhões ao longo de três anos, o patrocínio marca um novo patamar para o Inter.

Outras áreas também apresentaram crescimento expressivo, como licenciamento e varejo, que tiveram alta de 121% — destaque para o comércio eletrônico, com crescimento de 202%, e para as lojas físicas, com aumento de 60%. O clube também renovou parceria com a Adidas em condições mais vantajosas, alcançando um aumento de 173% nas receitas com a fornecedora de material esportivo.

O programa de sócios-torcedores também teve papel fundamental nos bons números alcançados. Em abril, o Inter ultrapassou a marca histórica de 150 mil associados, o que gerou aumento de 37% nas receitas provenientes da categoria. O crescimento também foi refletido em outros indicadores, como o acréscimo de 6% no quadro social, a elevação de 8% na base de sócios adimplentes e a menor taxa de inadimplência em 18 meses.

Nas redes sociais, o clube também fortaleceu sua presença digital. A atuação estratégica no ambiente online proporcionou um aumento de 100% no alcance das principais plataformas, como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e X, além de gerar crescimento de 151% nas impressões e visualizações.

Esse engajamento garantiu retorno estimado em R$ 80 milhões em exposição de mídia para os patrocinadores, valor mensurado por uma plataforma de inteligência artificial que também presta serviços para gigantes europeus como Real Madrid e Chelsea.

Os números refletem não apenas uma gestão eficiente, mas uma mudança de mentalidade. Para o diretor executivo de Marketing e Receitas, Marcos Silveira, os dados são fruto de uma transformação interna: “Eles refletem uma mudança profunda de cultura, de método e de mentalidade. Mostram que, quando há estratégia, execução e obsessão por resultado, a paixão vira plataforma de crescimento.”

Já o presidente Alessandro Barcellos enfatiza que o desafio de equilíbrio econômico ainda existe, mas os avanços são claros: “O clube adquiriu receitas, nesses primeiros cinco meses, superiores aos outros anos.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-celebra-avanco-financeiro-e-projeta-superavit-historico-em-2025/

Inter celebra avanço financeiro e projeta superávit histórico em 2025

2025-07-17