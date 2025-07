Rio Grande do Sul Menino de 3 anos tem queimaduras após cair em fogueira em escola no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Polícia Civil está investigando o caso; criança teve queimaduras de segundo grau

Uma criança de 3 anos teve queimaduras de segundo grau após cair em uma fogueira em uma escola de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na última terça-feira (15). A Polícia Civil está investigando o caso.

Segundo a polícia, o laudo do atendimento do menino no hospital deve ser encaminhado ao Instituto Geral de Perícias. Além disso, a investigação deve ouvir a direção da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Caracol, a professora e a família do menino.

Conforme a prefeitura de Novo Hamburgo, no dia do acidente, a turma com alunos de 4 e 5 anos participou de uma atividade com fogo de chão, no início da tarde. Segundo a prefeitura, o fogo havia sido apagado, restando apenas as brasas.

Depois, por volta das 16h, a turma com alunos de 3 anos teria ido para o pátio. Nesse momento, o menino escorregou e caiu sobre as brasas. “Rapidamente, o aluno foi socorrido pelos professores, que prestaram os primeiros atendimentos, com limpeza da área queimada e troca de roupa”, diz a nota. O menino teria sido levado para atendimento médico pelos pais.

A Secretaria Municipal de Educação diz que “reconhece que houve uma falha na condução desta atividade e que, a partir do acidente ocorrido, as condutas serão revistas”. Além disso, a montagem de fogão de chão ou atividades que se utilizem de fogo nas escolas da rede municipal foram proibidas.

