Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Marcos Biasotto não faz mais parte do departamento de futebol do Inter. Nesta quarta-feira, o clube comunicou o desligamento do profissional, que está retornando para o Athletico-PR.

No comunicado oficial, o Inter agradeceu pelo comprometimento de Biasotto, que estava no clube desde 2018. Um novo nome será analisado para substituir o cargo e apresentado quando houver definição, de acordo com a nota da assessoria do colorado.

O novo destino Marcos será o Athletico-PR, conforme noticiado pelo jornal A Tribuna, do Paraná. O furacão está repatriando o profissional, que já teve passagem entre 2005 e 2009.

Com mais de 20 anos de experiência, Marcos Biasotto iniciou sua trajetória no Paulista (SP), em 1996, onde permaneceu até 2004 e exerceu os cargos de treinador, gerente técnico e Coordenador Técnico. Ainda em 2004, foi auxiliar do Fortaleza quando o clube cearense subiu para a Série A do Brasileirão. Em 2005, Biasotto tornou-se Coordenador Geral das Categorias de Base do Atlético-PR, mesma função que desenvolveu no Palmeiras, entre julho de 2009 e fevereiro de 2011, e no Grêmio, de 2011 até o final de 2012. Antes de chegar ao Inter em 2018, atuou no Flamengo, onde desempenhou as funções de Gerente das Categorias de Base e Gerente de Mercado do clube durante seis anos.

