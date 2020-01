Inter Inter irá promover ao profissional mais três jovens do time campeão na Copa São Paulo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Praxedes (à esquerda) foi um dos destaques na campanha do Inter na Copa SP Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

O Inter terá novidades no grupo principal a partir desta quinta-feira. Depois de alçar Pedro Henrique, o clube irá promover mais três jovens do time de base, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. São eles: os zagueiros Tiago Barbosa e Carlos Eduardo, além de Bruno Praxedes.

Currículos

Tiago Barbosa é zagueiro, tem 18 anos, 1,93m e chegou no Inter em julho de 2019. Natural de Nova Lima (MG), estava no Atlético-MG. Carlos Eduardo também atua na zaga, tem 18 anos e está no clube desde setembro de 2019. Natural de Taboão da Serra (SP), veio do XV de Piracicaba. Soma participações na Copa Ipiranga e na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bruno Praxedes é meio-campista, tem 17 anos e chegou ao Inter em fevereiro de 2019, estava no Fluminense. No primeiro semestre, atuou pela equipe Sub-17. A partir da segunda parte do ano começou a fazer jogos com a equipe Sub-20, disputando o Campeonato Brasileiro da categoria e a Copa Ipiranga.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

