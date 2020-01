Inter Em busca da terceira vitória seguida no Gauchão, Inter encara o São Luíz em Ijuí

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Partida ocorre às 21h30, no estádio 19 de outubro Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, São Luiz e Inter se enfrentam, nesta quarta-feira, em Ijuí. O time colorado vai em busca da terceira vitória seguida, enquanto a equipe da casa busca seus primeiros três pontos no estadual. A partida que ocorre às 21h30, no estádio 19 de outubro, tem transmissão da Rádio Grenal.

Como chegam os times

São Luiz

O time de Leandro Machado terá mudanças com relação a escalação que enfrentou o Juventude. Lúcio pode ser o goleiro titular. Ainda na defesa, Silvio e Jadson disputam uma vaga na zaga. Caso Silvio seja o titular, Maycon pode ganhar a titularidade na volância.

João Paulo é a baixa pela expulsão na derrota do último domingo.

Inter

Com a estreia na Copa Libertadores pela frente, o colorado já divide atenções com a competição continental. Para o jogo desta rodada, a tendência é por time titular, mas com algumas preservações. Paolo Guerrero é ausência confirmada já que não viajou com a delegação.

Prováveis escalações

São Luiz: Lúcio; Itaqui, João Marcos, Silvio (Jadson) e Samuel Balbino; Maycon (Silvio), Tássio e Jean Carlo; Lucas Carvalho, Michel e Elias.

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Pedro Henrique, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Musto), Edenílson, Johnny e Patrick; D’Alessandro (Marcos Guilherme) e Thiago Galhardo.

Transmissão

