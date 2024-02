Inter Inter conclui as negociações para a contratação do volante Fernando

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fernando Francisco Reges assinará contrato por duas temporadas com o Colorado. (Foto: Beto Corrêa/VNFC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou nessa quarta-feira (21) ter concluído as negociações para a contratação do volante Fernando. O atleta de 36 anos assinará contrato por duas temporadas com o Colorado. O acordo será firmado após a realização dos exames médicos.

“Com uma carreira gloriosa na Europa, Fernando Francisco Reges tem um currículo invejável. Com passagens por Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilla, Fernando acumula dezoito títulos no velho continente, entre eles, três vezes a Liga Europa, uma pelo time português, outras duas pelo time espanhol”, informou o clube gaúcho.

Fernando iniciou a carreira no Vila Nova-GO, sendo destaque e vendido ao futebol português. No Porto, o volante foi referência da equipe, atuando inclusive com Lucho González, auxiliar técnico do Colorado. Por lá, o Polvo – como é conhecido – conquistou mais de dez títulos, deixando seu nome na história do clube.

O meio-campista foi contratado pelo Manchester City em 2014, dando sequência à sua carreira, também atuando com frequência no futebol inglês, jogando mais de cem partidas pelo clube e vencendo a Copa da Liga Inglesa.

Em 2017, o jogador chegou ao futebol turco para jogar pelo Galatasaray. Em duas temporadas pela equipe, Fernando conquistou dois campeonatos turcos e uma copa nacional. Seu último time na Europa foi o Sevilla. “Atuando pelo time espanhol, o volante se tornou um dos líderes da equipe, conquistando duas vezes a Liga Europa. Fernando virou ídolo, sendo referência para todos os companheiros e acumulando mais de 150 jogos pelos espanhóis, despedindo-se no fim de 2023”, afirmou o Inter. Antes de chegar ao Colorado, o jogador estava no Vila Nova.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-conclui-as-negociacoes-para-a-contratacao-do-volante-fernando/

Inter conclui as negociações para a contratação do volante Fernando

2024-02-21