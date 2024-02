Inter Inter anuncia Vanessa como novo reforço para a zaga das Gurias Coloradas

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A zagueira Vanessa Arnaboldi, 19 anos, assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2026. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas contam com novo reforço para as próximas temporadas. A zagueira Vanessa Arnaboldi, 19 anos, assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2026.

A defensora nasceu em Katueté, no Paraguai, distante cerca 350 quilômetros da capital Assunção. Iniciou a carreira no Toledo-PR, que, à época, fazia parceria com o Coritiba. Com a equipe, conquistou o Campeonato Paranaense Sub-17.

A zagueira já conta com convocações para as Seleções Sub-17 e Sub-20 de seu país de nascimento.

Treino fechado

Em outra frente, a equipe masculina do Inter trabalha forte para o clássico do fim de semana. Nessa quinta-feira (22), a comissão técnica organizou um treinamento fechado no CT Parque Gigante, dando sequência na preparação para o Grenal 441. O treinador Eduardo Coudet tem mais dois dias pela frente para fazer os últimos ajustes na equipe.

O treino contou com alguns jogadores do Celeiro de Ases. A comissão orientou atividades táticas, trabalhando o posicionamento e a movimentação do time que entrará em campo contra o Grêmio. O grupo colorado volta a treinar na tarde desta sexta-feira (23), no penúltimo trabalho antes do jogo.

O Beira-Rio recebe neste domingo (25), às 18h, o Grenal válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter é líder da competição com 22 pontos somados. O Grêmio é o segundo colocado, com 20 pontos.

Após a vitória sobre o Novo Hamburgo, por 3 a 1, no Estádio do Vale na última rodada do Gauchão, o treinador colorado Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva e respondeu a respeito de um suposto favoritismo do Inter no clássico deste domingo, algo que segundo o técnico, não existe para ambos lados.

Questionado sobre o tema, Coudet afirmou que não há como pontuar um favorito no Grenal. “O clássico não tem favorito. Acho que chegamos bem. Vamos ter uma semana completa para trabalhar. Assim, com tranquilidade vamos seguir a preparação”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-vanessa-como-novo-reforco-para-a-zaga-das-gurias-coloradas/

Inter anuncia Vanessa como novo reforço para a zaga das Gurias Coloradas

2024-02-22