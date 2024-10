Inter Inter confirma renovação com o zagueiro Gabriel Mercado: “Temos tranquilidade que vamos construir a renovação com ele”

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

O zagueiro de 37 anos realizou cirurgia e o clube aguarda a volta para Porto Alegre para tratar da renovação Foto: Reprodução/Instagram O zagueiro de 37 anos realizou cirurgia e clube aguarda volta para Porto Alegre para tratar renovação. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o vice de futebol, José Olavo Bisol, o Inter tem a vontade e aguarda o retorno de Gabriel Mercado a Porto Alegre para tratar renovação. O zagueiro, que tem vínculo com o clube até o final de 2024, se lesionou durante a vitória do Colorado sobre o São Paulo, há 20 dias. O argentino sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e realizou a cirurgia em Buenos Aires, na última segunda-feira (07).

O tempo de recuperação do atleta é demorado. Ele deve poder voltar aos gramados apenas a partir da metade de 2025. O clube aguarda Gabriel retornar a Porto Alegre para dar início ao tratamento e conversar sobre renovação.

“É um atleta extremamente importante, muito além do que já desempenhou pelo clube, o que nos remete a ter todo respeito por ele, também é uma figura importante para o grupo, na sua liderança, sua forma de agir. Temos tranquilidade que vamos construir a renovação com ele, não quisemos tratar do assunto muito mais em razão da situação que ocorreu, deixá-lo tranquilo em fazer a cirurgia, estar próximo da família”, destacou José Olavo Bisol.

